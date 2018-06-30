Біля кордону затримали українця, який намагався перегнати до Росії коней
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Прикордонники Сумського загону вчора вранці завадили незаконному переміщенню коней з України до РФ поза пунктами пропуску. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"У ході реалізації наявної оперативної інформації про можливу протиправну діяльність неподалік від державного кордону в районі населеного пункту Комарівка військовослужбовці затримали громадянина України, який саме намагався незаконно перегнати до Росії 7 коней", – йдеться в повідомленні.
Чоловік не зміг пред'явити жодних документів, які посвідчують особу. Згодом особу правопорушника встановили. Ним виявився 50-річний житель одного з населених пунктів Глухівського району.
За порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіка склали адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП відповідно.
Тварин встановленим порядком передадуть працівникам фіскальної служби.
Нагадаємо, американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою у сумці покинуте тигреня, яке залишили люди, які намагалися незаконно в'їхати в США.