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Возле границы задержали украинца, который пытался перегнать в Россию лошадей

Возле границы задержали украинца, который пытался перегнать в Россию лошадей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Пограничники Сумского отряда вчера утром помешали незаконному перемещению лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.

"В ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который как раз пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей", – говорится в сообщении.

Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Впоследствии личность правонарушителя установили. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составили административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно.

Животных в установленном порядке передадут работникам фискальной службы.

Напомним, американские пограничники нашли на границе с Мексикой в сумке брошенного тигренок, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США.

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