Біля кордону з Білоруссю затримали контрабандистів з медикаментами виробництва РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Біля кордону з Білоруссю прикордонники затримали трьох контрабандистів з пакунками медикаментів. Чоловіки несли з Білорусі медичні препарати російського виробництва, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МВС України.
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“Прикордонний наряд відділу „Вичівка“ під час патрулювання помітив групу з трьох осіб, які несли на плечах пакунки. Прикордонники негайно затримали правопорушників”, — повідомляє пресслужба.
Деталі
За даними правоохоронців, чоловіки, перетнувши незаконно кордон, несли з Білорусі медичні препарати російського виробництва. Документів жоден із них при собі не мав.
Наразі затриманих та товар доставили до прикордонного підрозділу. Встановивши особи контрабандистів, якими виявились громадяни України, жителі одного з населених пунктів Рівненщини, прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення державного кордону та прикордонного режиму.
Що було раніше
На початку березня працівники ДПСУ виявили у вантажівці, яка прибула з Польщі на український кордон, гуманітарного вантажу на суму понад 2,3 млн гривень.