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Біля бразильського парламенту поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Масові сутички маніфестантів з поліцією відбулися у вівторок біля будівлі бразильського національного конгресу у столиці країни Бразиліа, передає УНН з посиланням на Globo.

Біля бразильського парламенту поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

У Бразилії ліві партії вимагають імпічменту президента.

Студенти та громадські активісти зібралися на знак протесту проти поправки до конституції, яка вводить обмеження на державні витрати протягом найближчих 20 років, що викликало побоювання з приводу можливих скорочень витрат у сфері освіти та охорони здоров’я.

Маніфестанти розгромили і спалили кілька машин, припаркованих неподалік від парламенту, розбили скло та кондиціонери у будівлях міністерств спорту, сільського господарства, освіти. У відповідь поліція застосувала шумові гранати і сльозогінний газ для розгону натовпу.

Як мінімум чотири учасники заворушень були затримані правоохоронними органами.

Як повідомляв УНН, бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб, включаючи велику частину бразильської футбольної команди “Шапекоенсе”.

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