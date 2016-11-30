У бразильского парламента полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Бразилии левые партии требуют импичмента президента.

Студенты и общественные активисты собрались в знак протеста против поправки к конституции, которая вводит ограничения на государственные расходы в течение ближайших 20 лет, что вызвало опасения по поводу возможных сокращений расходов в сфере образования и здравоохранения.

Манифестанты разгромили и сожгли несколько машин, припаркованных неподалеку от парламента, разбили стекло и кондиционеры в зданиях министерств спорта, сельского хозяйства, образования. В ответ полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона толпы.

Как минимум четыре участника беспорядков были задержаны правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии , в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе".