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Біля берегів Канади стався потужний землетрус

Біля берегів Канади стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався біля узбережжя Канади. Про це зранку у понеділок повідомила геологічна служба США, передає УНН.

Землетрус стався на відстані близько 200 км від узбережжя Порт-Харді, міста на північному сході до острова Ванкувер рано вранці у понеділок.

Зазначається, що глибина підземних поштовхів - 10 км.

Як повідомляв УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня на острові в індонезії. Кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі сягнула 2113 осіб.

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