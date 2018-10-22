Біля берегів Канади стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався біля узбережжя Канади. Про це зранку у понеділок повідомила геологічна служба США, передає УНН.
Землетрус стався на відстані близько 200 км від узбережжя Порт-Харді, міста на північному сході до острова Ванкувер рано вранці у понеділок.
Зазначається, що глибина підземних поштовхів - 10 км.
Як повідомляв УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня на острові в індонезії. Кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі сягнула 2113 осіб.