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Більшість угорців виступають проти санкцій для росії - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Згідно з опитуванням, більшість угорців виступають проти санкцій, які Захід ввів проти росії у зв'язку з війною в Україні. Про це інформує Еuronews, передає УНН.

Більшість угорців виступають проти санкцій для росії - опитування

Деталі

Понад 1,4 мільйона людей взяли участь в урядовому опитуванні щодо санкцій проти росії в рамках загальнонаціональної анкети, яку було розповсюджено 14 жовтня минулого року.

Угорщина є першою країною Європейського Союзу, яка опитала своїх мешканців про наслідки санкцій, згідно з результатами 97% угорців відкидають санкції.

Опитування, організоване урядом, включало сім питань про нафту, природний газ, сировину, ядерне паливо та туризм.

Європейська комісія відхилила результати опитування в Угорщині.

«Усі рішення про санкції в ЄС ухвалюються державами-членами одноголосно. Вони вирішують, який режим санкцій у нас є, коли він у нас є і якою мірою». Про це Euronews повідомив офіційний представник Єврокомісії Петер Стано.

Тим часом, Стано сказав, що Комісія відзначила «дуже низьку участь опитаних громадян».

Доповнення

На сьогоднішній день 27 країн-членів ЄС запровадили дев'ять пакетів санкцій проти росії. Вони націлені на здатність Москви експортувати викопне паливо, деревину та продукцію зі сталі, а також імпортувати предмети розкоші та високотехнологічні товари. Доступ до світових фінансових систем для російських банків також було обмежено.

Тим часом сотням російських фізичних та юридичних осіб, включаючи путіна, лаврова, інших вищих урядових та військових чиновників, пропагандистів та олігархів заборонили поїздки, а їхні активи були заморожені.

Прем'єр-міністр Угорщини правого популістського штибу Віктор Орбан неодноразово засуджував санкції за те, що вони зробили більший вплив на європейську економіку, ніж їхня мета, незважаючи на те, що він успішно використав своє право вето для створення винятків.

Орбан забезпечив продовження імпорту російської нафти трубопроводом і заблокував додавання до списку санкцій кількох союзників путіна, насамперед патріарха кирила, глави російської православної церкви. Він також уклав нову угоду про постачання з російським газовим гігантом "Газпром", незважаючи на обіцянку ЄС знайти альтернативних постачальників.

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