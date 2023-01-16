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Большинство венгров выступают против санкций для россии - опрос

Киев • УНН

 • 387880 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Согласно опросу, большинство венгров выступают против санкций, которые Запад ввел против россии в связи с войной в Украине. Об этом информирует Euronews, передает УНН.

Большинство венгров выступают против санкций для россии - опрос

Детали

Более 1,4 миллиона человек приняли участие в правительственном опросе по санкциям против россии в рамках общенациональной анкеты, которая была распространена 14 октября прошлого года.

Венгрия является первой страной Европейского Союза, которая опросил своих жителей о последствиях санкций, согласно результатам 97% венгров отвергают санкции.

Опрос, организованный правительством, включал семь вопросов о нефти, природном газе, сырье, ядерном топливе и туризме.

Европейская комиссия отклонила результаты опроса в Венгрии.

«Все решения о санкциях в ЕС принимаются государствами-членами единогласно. Они решают, какой режим санкций у нас есть, когда он у нас есть и в какой степени». Об этом Euronews сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Между тем, Стано сказал, что Комиссия отметила «очень низкое участие опрошенных граждан».

Дополнение

На сегодняшний день 27 стран-членов ЕС ввели девять пакетов санкций против россии. Они направлены на способность Москвы экспортировать ископаемое топливо, древесину и продукцию из стали, а также импортировать предметы роскоши и высокотехнологичные товары. Доступ к мировым финансовым системам для российских банков также был ограничен.

Между тем сотням русских физических и юридических лиц, включая путина, лаврова, других высших правительственных и военных чиновников, пропагандистов и олигархов запретили поездки, а их активы были заморожены.

Премьер-министр Венгрии правого популистского толка Виктор Орбан неоднократно осуждал санкции за то, что они оказали большее влияние на европейскую экономику, чем их цель, несмотря на то, что он успешно использовал свое право вето для создания исключений.

Орбан обеспечил продолжение импорта российской нефти по трубопроводу и заблокировал добавление в список санкций нескольких союзников путина, прежде всего патриарха кирилла, главы русской православной церкви. Он также заключил новое соглашение по поставкам с российским газовым гигантом "Газпром", несмотря на обещание ЕС найти альтернативных поставщиков.

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