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Більше половини українців не планують відпочивати цього літа – опитування

Більше половини українців не планують відпочивати цього літа – опитування

Київ • УНН

 • 8805 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Більше половини українців (64%) не планують відпочивати цього літа. Про це йдеться у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

"Дослідження показало, що станом на другу половину травня 2018 р., 64% українців не планують відпочивати. Ця кількість збільшилася порівняно з 2017 роком (було 59%). Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22% (а було 24%)", - йдеться у повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 18 по 30 травня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Нагадаємо, найбільш популярними напрямками для поїздок на літо для українців залишаються Турція та Єгипет, хоча потік туристів збільшився і в європейські країни.

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