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10 марта, 00:20 • 88605 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121143 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140433 просмотра

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8 марта, 10:25 • 145233 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Более половины украинцев не планируют отдыхать этим летом - опрос

Более половины украинцев не планируют отдыхать этим летом - опрос

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Более половины украинцев (64%) не планируют отдыхать этим летом. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Исследование показало, что на вторую половину мая 2018, 64% украинский не планируют отдыхать. Это количество увеличилось по сравнению с 2017 годом (было 59%). Количество тех, кто не имеет возможности уехать составляет 22% (а было 24 %)", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 18 по 30 мая 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, наиболее популярными направлениями для поездок на лето для украинцев остаются Турция и Египет, хотя поток туристов увеличился и в европейские страны.

Украинские Национальные Новости

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