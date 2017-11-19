Більше 400 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі

Так, за даними прикордонників, на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/70; “Мар’їнка” — 30/150; “Новотроїцьке” — 5/10; “Гнутове” — 40/50.

У ДПСУ відзначили, що пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишається інтенсивним.

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Загалом учора в КПВВ було оформлено 36,6 тисячі осіб та майже 5 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 8460 осіб та 1025 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 8995 осіб та 1635 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 7020 осіб та 1260 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4035 осіб та 1035 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 8095 осіб.

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