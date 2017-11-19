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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38067 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37263 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100407 просмотра

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11:14 • 88732 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97936 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Более 400 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Более 400 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд на Донбассе находилось более 400 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, по данным пограничников, на КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 30/150; "Новотроицкое" - 5/10; "Гнутово" - 40/50.

В ГПСУ отметили, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

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В общем вчера в КПВВ было оформлено 36,6 тысячи человек и почти 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8460 человек и 1025 транспортных средств;

"Марьинка" - 8995 человек и 1635 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7020 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 4035 человек и 1035 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8095 человек.

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