Более 400 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Так, по данным пограничников, на КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 30/150; "Новотроицкое" - 5/10; "Гнутово" - 40/50.

В ГПСУ отметили, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

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В общем вчера в КПВВ было оформлено 36,6 тысячи человек и почти 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8460 человек и 1025 транспортных средств;

"Марьинка" - 8995 человек и 1635 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7020 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 4035 человек и 1035 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8095 человек.

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