Більше 32 мільярдів стандартних пляшок вина було випито у світі минулого року – звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулого року у світі було випито близько 242 мільйонів гектолітрів вина, що еквівалентно понад 32 мільярдів стандартних пляшок вина. Про це свідчать дані звіту Міжнародної організації виноградарства і виноробства, що об'єднує 36 країн світу, передає УНН.
За підсумками минулого року, у світі було випито понад 32 мільярдів стандартних пляшок вина - близько 242 мільйонів гектолітрів.
Найбільше вина випили в США ( вони лідирують у цьому рейтингу ще з 2011 року).
Далі ідуть такі країни, як Франція, Італія. Тут споживання вина залишається стабільним на рівні минулих років. Різке зниження споживання вина спостерігається в Угорщині, Аргентині та Румунії.
При цьому, більше половини площі оброблюваних виноградників в світі припадає на частку Іспанії, Китаю, Франції, Італії та Туреччини.
Як повідомляв УНН, імпорт вин в Україну зріс у півтора рази.
Водночас, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену.
За словами експерта, статистика останніх років говорить про те, що поціновувачів винних напоїв серед українців стає все більше, і споживачі надають перевагу вину над слабоалкогольними напоями і навіть шампанським.
Також, як зазначила О.Івушкіна, враховуючи економічну ситуацію в країні, імпортні вина, на відміну від вітчизняних, сьогодні доступні далеко не всім українським споживачам.