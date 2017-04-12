Более 32 миллиардов стандартных бутылок вина было выпито в мире в прошлом году - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В прошлом году в мире было выпито около 242 миллионов гектолитров вина, что эквивалентно более 32 миллиардов стандартных бутылок вина. Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации виноградарства и виноделия, объединяющая 36 стран мира, передает УНН.
По итогам прошлого года, в мире было выпито более 32 миллиардов стандартных бутылок вина - около 242 миллионов гектолитров.
Больше вина выпили в США (они лидируют в этом рейтинге еще с 2011 года).
Далее следуют такие страны, как Франция, Италия. Здесь потребление вина остается стабильным на уровне прошлых лет. Резкое снижение потребления вина наблюдается в Венгрии, Аргентине и Румынии.
При этом, более половины площади обрабатываемых виноградников в мире приходится на долю Испании, Китая, Франции, Италии и Турции.
Как сообщал УНН, импорт вин в Украину вырос в полтора раза .
Однако, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену .
По словам эксперта, статистика последних лет говорит о том, что ценителей винных напитков среди украинских становится все больше, и потребители предпочитают вину за слабоалкогольными напитками и даже шампанским.
Также, как отметила О.Ивушкина, учитывая экономическую ситуацию в стране, импортные вина, в отличие от отечественных, сегодня доступны далеко не всем украинским потребителям.