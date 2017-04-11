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Більше 230 нелегальних газових заправок демонтували у столиці за останні два тижні - В.Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. За два останніх тижні у Києві демонтували 236 незаконно встановлених газових заправок, лишилося 55. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час інспекції демонтажу незаконного автогазозаправного пункту на вул. Григоренка, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

“За два останніх тижні у Києві демонтували 236 незаконно встановлених газових заправок. Хочу відзначити, що за оцінками експертів, минулого року такі заправки реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. А бюджет Києва та країни недоотримали через це понад 500 млн грн”, — сказав В.Кличко.

Мер зазначив, що у випадку аварійної ситуації на газовій заправці радіус дії вибуху може сягати півкілометра.

“Минулого року стався вибух на одному з таких об’єктів. На щастя, обійшлося без жертв. Наше завдання — зробити так, аби небезпечні об’єкти не з’являлися там, де їх не повинно бути. Такі заправки несуть потенційну загрозу для мешканців навколишніх будинків, адже вони розміщені надто близько до житлових будинків, без дозволів адміністрації і відповідних служб”, — підкреслив В.Кличко.

За його словами, на сьогоднішній день, у Києві залишилося 55 нелегальних заправок і вони будуть демонтовані найближчим часом.

Як повідомляв УНН, боротьбу КМДА із нелегалами підтримали провідні оператори ринку пального.

За словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії із “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.

“Маємо надію, що все це буде доведено до логічного завершення, що і надалі буде контроль за тими місцями, звідки були демонтовані нелегальні газові модулі, і також сподіваємося, що коли пройде певний час — ми не побачимо нині знесені нелегальні газові модулі знову. Це, напевно, не менш важливо, аніж демонтувати, адже прослідкувати, як потім ці власники діятимуть — чи забезпечуватимуть вони виконання рішення КМДА, чи ні — це дуже важливо”, — сказав він.

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