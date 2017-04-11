Более 230 нелегальных газовых заправок демонтировали в столице за последние две недели - В.Кличко

"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок. Хочу отметить, что по оценкам экспертов, в прошлом году такие заправки реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. А бюджет Киева и страны недополучили из-за этого более 500 млн грн", - сказал В.Кличко.

Мэр отметил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра.

"В прошлом году произошел взрыв на одном из таких объектов. К счастью, обошлось без жертв. Наша задача - сделать так, чтобы опасные объекты не появлялись там, где их не должно быть. Такие заправки несут потенциальную угрозу для жителей окрестных домов, ведь они размещены слишком близко к жилым домам, без разрешений администрации и соответствующих служб", - подчеркнул В.Кличко.

По его словам, на сегодняшний день, в Киеве осталось 55 нелегальных заправок и они будут демонтированы в ближайшее время.

Как сообщал УНН, борьбу КГГА с нелегалами поддержали ведущие операторы рынка топлива.

По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

"Надеемся, что все это будет доведено до логического завершения, что и в дальнейшем будет контроль за теми местами, откуда были демонтированы нелегальные газовые модули, и также надеемся, что когда пройдет определенное время - мы не увидим сейчас снесенные нелегальные газовые модули снова. Это, наверное, не менее важно, чем демонтировать, ведь проследить, как потом эти владельцы будут действовать - будут ли обеспечивать они выполнение решения КГГА, или нет - это очень важно", - сказал он.