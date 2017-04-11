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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157104 просмотра

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11 марта, 14:12 • 116661 просмотра

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Более 230 нелегальных газовых заправок демонтировали в столице за последние две недели - В.Кличко

Более 230 нелегальных газовых заправок демонтировали в столице за последние две недели - В.Кличко

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За два последних недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок, осталось 55. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время инспекции демонтажа незаконных автогазозаправочных пункта на ул. Григоренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок. Хочу отметить, что по оценкам экспертов, в прошлом году такие заправки реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. А бюджет Киева и страны недополучили из-за этого более 500 млн грн", - сказал В.Кличко.

Мэр отметил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра.

"В прошлом году произошел взрыв на одном из таких объектов. К счастью, обошлось без жертв. Наша задача - сделать так, чтобы опасные объекты не появлялись там, где их не должно быть. Такие заправки несут потенциальную угрозу для жителей окрестных домов, ведь они размещены слишком близко к жилым домам, без разрешений администрации и соответствующих служб", - подчеркнул В.Кличко.

По его словам, на сегодняшний день, в Киеве осталось 55 нелегальных заправок и они будут демонтированы в ближайшее время.

Как сообщал УНН, борьбу КГГА с нелегалами поддержали ведущие операторы рынка топлива.

По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

"Надеемся, что все это будет доведено до логического завершения, что и в дальнейшем будет контроль за теми местами, откуда были демонтированы нелегальные газовые модули, и также надеемся, что когда пройдет определенное время - мы не увидим сейчас снесенные нелегальные газовые модули снова. Это, наверное, не менее важно, чем демонтировать, ведь проследить, как потом эти владельцы будут действовать - будут ли обеспечивать они выполнение решения КГГА, или нет - это очень важно", - сказал он.

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