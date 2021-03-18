Більше 1 мільйона гривень витратила "ТЕДІС Україна" на COVID-тестування своїх співробітників

Крім цього, починаючи з моменту запровадження карантину в Україні, для співробітників, які взаємодіяли з бізнес-партнерами, компанія організувала трансфер до місця роботи і забезпечила засобами особистого захисту (антисептики, гумові рукавички, захисні маски). Також були закуплені кварцові лампи і безконтактні термометри, а в робочих приміщеннях проводиться регулярна дезінфекція.

“ТЕДІС Україна” завжди піклується про співробітників, адже саме вони — цінність і запорука успіху компанії. У минулому році ми розширили пакети по медичному страхуванню, додавши в нього тестування на COVID-19, а також щодня контролюємо здоров’я колег, які в силу специфіки роботи не можуть бути переведені на режим віддаленої роботи“, — підкреслила Ірина Івасюк, директор департаменту по роботі з персоналом компанії “ТЕДІС Україна”.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році компанія “ТЕДІС Україна” передала 38 лікарням понад 100 тисяч наборів, що складаються з масок і рукавичок, а також майже 2500 “наборів лікарів”, до яких увійшли маска FPP3, бахіли, окуляри на загальну суму в 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що в рамках другого етапу всеукраїнського соціального проекту “Творимо добро” компанія “ТЕДІС Україна” передала гуманітарну допомогу будинкам престарілих в Київській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Кожен будинок престарілих отримав санітарно-гігієнічні набори, в які увійшли підгузники для дорослих, одноразові поглинаючі пелюшки, медичні маски та антисептичні засоби.