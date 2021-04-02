Білоруського художника затримали при спробі потрапити у Єлисейський палац з муляжем коктейля Молотова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Парижі увечері 1 квітня поліція затримала чоловіка, який намагався потрапити до Єлисейського палацу, резиденції президента Франції. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
При затриманні у чоловіка вилучили підпалений шматок тканини і пляшку з рідиною. Пізніше з’ясувалося, що рідина не була небезпечною.
Разом з чоловіком, який представився художником і заявив, що не хотів чинити насильство, були затримані ще двоє людей, які знімали його дії на відео. Всім трьом пред’явлені кримінальні звинувачення.
Як пише TUT.BY, затриманий — білоруський акціоніст Олексій Кузьміч. За кілька годин до затримання в його Facebook з’явився лист, адресований президенту Франції Еммануелю Макрону, в якому він заявляє, що “прийшов зробити революцію”.
Кузьміч також виклав на YouTube ролик, де заповнює пляшку рідиною. У титрах до ролика йдеться: “Демократія можлива тільки через „коктейль Молотова“. Завдання влади — зробити коктейлі холостими”.
Довідка
Олексій Кузьміч здобув популярність в Білорусі після своїх акцій проти цензури і репресивних законів.
Кузьміч покинув Білорусь у вересні 2020 року, побоюючись, що на нього заведуть кримінальну справу після акції, приуроченої до президентських виборів. Тоді він вийшов з кабінки для голосування в пов’язці на стегнах, а до грудей прикріпив бюлетень з намальованим на ньому фалічним символом.