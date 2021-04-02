Белорусского художника задержали при попытке попасть в Елисейский дворец с муляжом коктейля Молотова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Париже вечером 1 апреля полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть в Елисейский дворец, резиденцию президента Франции. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
При задержании у мужчины изъяли подожженный кусок ткани и бутылку с жидкостью. Позже выяснилось, что жидкость не была опасной.
Вместе с мужчиной, который представился художником и заявил, что не хотел совершать насилие, были задержаны еще два человека, снимавшие его действия на видео. Всем троим предъявлены уголовные обвинения.
Как пишет TUT.BY, задержанный — белорусский акционист Алексей Кузьмич. За несколько часов до задержания в его Facebook появилось письмо, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором он заявляет, что “пришел совершить революцию”.
Кузьмич также выложил на YouTube ролик, где заполняет бутылку жидкостью. В титрах к ролику говорится: “Демократия возможна только через „коктейль Молотова“. Задача власти — сделать коктейли холостыми”.
Справка
Алексей Кузьмич получил известность в Беларуси после своих акций против цензуры и репрессивных законов.
Кузьмич покинул Беларусь в сентябре 2020 года, опасаясь, что на него заведут уголовное дело после акции, приуроченной к президентским выборам. Тогда он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, а к груди прикрепил бюллетень с нарисованным на ним фаллическим символом.