Білий дім прикрасили до Різдва імбирними будиночками та статуями собак Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Офіційну резиденцію Президента США уже прикрасили до Різдва. На сайті Білого дому з'явилися знімки новорічної ялинки, імбирних будиночків, сніговиків та навіть статуй, передає УНН.
Президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама вирішили створити у Білому домі атмосферу казкового Різдва.
На оздоблення резиденції було використано 65 тисяч прикрас, 8 тисяч новорічних аксесуарів, 7,5 тисяч стрічок, 109 різдвяних вінків та 1,245 футів гірлянд.
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У більшості кімнат встановлені ялинки, вкриті сотнями прикрас. Усього, за даними Білого дому, у резиденції стоїть 63 новорічних дерев.
Зали прикрашають десятки сніговиків, арка зі стрічок та імбирні будиночки. А в одній із кімнат розташовані дві гігантські статуї собак сім'ї Обам - Бо і Сонні.