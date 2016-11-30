Белый дом украсили к Рождеству имбирными домиками и статуями собак Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Официальную резиденцию Президента США уже украсили к Рождеству. На сайте Белого дома появились снимки новогодней елки, имбирных домиков, снеговиков и даже статуй, передает УНН.
Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама решили создать в Белом доме атмосферу сказочного Рождества.
На отделку резиденции было использовано 65 тыс. украшений, 8 тыс. новогодних аксессуаров, 7,5 тыс. лент, 109 рождественских венков и 1,245 футов гирлянд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В эстонском городе Раквере установили рождественскую елку из фанеры
В большинстве комнат установлены елки, покрытые сотнями украшений. Всего, по данным Белого дома, в резиденции стоит 63 новогодних дерева.
Залы украшают десятки снеговиков, арка из лент и имбирные домики. А в одной из комнат расположены две гигантские статуи собак семьи Обама - Бо и Сонни.