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Белый дом украсили к Рождеству имбирными домиками и статуями собак Б.Обамы

Киев • УНН

 • 30658 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Официальную резиденцию Президента США уже украсили к Рождеству. На сайте Белого дома появились снимки новогодней елки, имбирных домиков, снеговиков и даже статуй, передает УНН.

 

Белый дом украсили к Рождеству имбирными домиками и статуями собак Б.Обамы

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама решили создать в Белом доме атмосферу сказочного Рождества.

На отделку резиденции было использовано 65 тыс. украшений, 8 тыс. новогодних аксессуаров, 7,5 тыс. лент, 109 рождественских венков и 1,245 футов гирлянд.

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В большинстве комнат установлены елки, покрытые сотнями украшений. Всего, по данным Белого дома, в резиденции стоит 63 новогодних дерева.

Залы украшают десятки снеговиков, арка из лент и имбирные домики. А в одной из комнат расположены две гигантские статуи собак семьи Обама - Бо и Сонни.

 

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