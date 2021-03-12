Біатлон: Джима замкнула топ-5 спринту етапу Кубку світу в Чехії

Деталі

На вершині гонки опинилася норвежка Екхофф (1), далі серед призерок опинилися – німкеня Херрманн (0) і італійка Вірер (0).

Найкраща з українок Юлія Джима фінішувала 5-ю (0) +30,5 с. 26-ю фінішувала Дар'я Блашко (1), за нею одразу завершила гонку Анастасія Меркушина. Валя Семеренко і Олена Підгрушна опинилися поза очкової зони – 62 місце (2) і 88 (4) відповідно.

Після ще однієї блискучої гонки лідер української команди Джима перемістилася на 18-е місце тоталу, обійшовши росіянку Світлану Міронову.

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"Вважаю, що гонка досить-таки непогана: два нулі для спринту - це дуже добре. Траса якась незрозуміла - не знаєш де краще їхати: зліва, справа або посередині, адже всюди вона різна, не знаєш, де лижі будуть краще котити. Те, що пов'язано з погодними умовами, то дуже навіть терпимо. На рубежі вітру не було, тому вдалося відпрацювати чисто", - підкреслила Джима.

Доповнення

Завтра дев'ятий етап Кубка світу продовжиться гонками переслідування у чоловіків і жінок.