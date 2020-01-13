Безпрограшна серія на ЮОІ-2020: команда українця зберегла лідерство в хокеї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українець Володимир Трошкін з командою "зелених" продовжив безпрограшну серію в рамках зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Лозанні, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Українець відзначився двома закинутими шайбами, які дозволили “Зеленій команді” очолити турнірну таблицю хлопчачої групи. На їх рахунку чотирнадцять очок. Другу позицію займають “помаранчеві”, відстаючи на п’ять очок від своїх суперників.
Натомість “Червона” команда знаходиться на п’ятому місці у турнірній таблиці. Команда нашого Дениса Паська у третій ігровий день здобула одну перемогу та один раз поступилася. На рахунку юного українського хокеїста одна закинута шайба.
Додамо, що сьогодні команди традиційно зіграють ще по два матчі.