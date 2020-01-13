Беспроигрышная серия на ЮОИ-2020: команда украинца сохранила лидерство в хоккее
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинец Владимир Трошкин с командой "зеленых" продлил беспроигрышную серию в рамках зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
Украинец отметился двумя заброшенными шайбами, которые позволили “Зеленой команде” возглавить турнирную таблицу мальчишеской группы. На их счету четырнадцать очков. Вторую позицию занимают “оранжевые”, отставая на пять очков от своих соперников.
А “Красная” команда находится на пятом месте в турнирной таблице. Команда нашего Дениса Пасько в третий игровой день получила одну победу и один раз уступила. На счету юного украинского хоккеиста одна заброшенная шайба.
Добавим, что сегодня команды традиционно сыграют еще по два матча.