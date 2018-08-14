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Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі нові ящики з боєприпасами у бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей буксирувальні гаубиці та майже тисячу ящиків для боєприпасів та снарядів. Про це повідомляє УНН з посиланням на останній звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі нові ящики з боєприпасами у бойовиків

Повідомляється, що 10 серпня за лініями відводу, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районі на північ від н.п. Кришталевий (Луганська обл) міні безпілотник СММ зафіксував в цілому 18 буксированих гаубиць (вісім 2А36 “Гіацинт-Б”, 152 мм, і десять 2А65 “Мста-Б”, 152 мм). На території іншого об’єкта приблизно в 1 км на північний захід той же міні-БПЛА СММ зафіксував один рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 “Нард”) і 775 ящиків для боєприпасів (за оцінкою, деякі з них були нові), а також 118 ящиків для снарядів РСЗВ (БМ-21).

До того ж, спостерігачі зафіксували наявність невідведенного озброєння.

Так, у трьох таких місцях в непідконтрольних уряду районах Донецької області були виявлені 19 буксированих гаубиць (тринадцять Д-30 “Жаба”, 122 мм, і шість 2A65) і 5 самохідних гаубиць (2С1 “Гвоздика”, 122 мм). Також там як і раніше відсутні 2 буксирувані гаубиці (Д-30) і 2 самохідні гаубиці (2С1), а також 21 танк (одинадцять Т-64 і десять Т-72).

У СММ додають, що у непідконтрольних уряду районах безпілотник дальнього радіусу дії знову виявив 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 “Град”, 122 мм) на території об’єкта на північ від н. п. Кришталевий (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), що є порушенням ліній відведення.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню військову техніку РФ.

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