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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новые ящики с боеприпасами у боевиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали у боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей буксировочные гаубицы и почти тысячу ящиков для боеприпасов и снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на последний отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новые ящики с боеприпасами у боевиков

Сообщается, что 10 августа по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районе севернее н.п. Хрустальный (Луганская обл) мини беспилотник СММ зафиксировал в общей сложности 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 “Гиацинт-Б”, 152 мм и десять 2А65 “Мста-Б”, 152 мм). На территории другого объекта примерно в 1 км к юго-западу тот же мини-БПЛА СММ зафиксировал один подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 “Нард”) и 775 ящиков для боеприпасов (по оценке, некоторые из них были новые), а также 118 ящиков для снарядов РСЗО (БМ-21).

К тому же, наблюдатели зафиксировали наличие отведения вооружения.

Так, в трех таких местах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области были обнаружены 19 буксируемых гаубиц (тринадцать Д-30 “Лягушка”, 122 мм и шесть 2A65) и 5 ​​самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм). Также там по-прежнему отсутствуют 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72).

В СММ добавляют, что в неподконтрольных правительству районах беспилотник дальнего радиуса действия снова обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 “Град”, 122 мм) на территории объекта к северу от р. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км северо-западнее Луганска), что является нарушением линий отвода.

Как сообщал УНН, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новую военную технику РФ.

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