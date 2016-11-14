Без світла у Львівській області залишаються 53 населені пункти - І.Гримак
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок негоди без електропостачання у Львівській області залишилось 53 населені пункти повністю та 21 населений пункт частково. Про це розповіла заступниця голови ЛОДА Ірина Гримак, повідомляє УНН.
В перший день негоди в області працювали двадцять екіпажів патрульної поліції та Нацполіції. Однак, обласна чиновниця відзначила, що така кількість екіпажів поліції була замалою, тому кількість екіпажів збільшили.
"Вчора у Львівській області було зупинено 1200 фур, і всіх їх перевели у місця відстою", - розповіла І.Гримак.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поблизу Хмельницького водії вантажівок перекрили автотрасу.