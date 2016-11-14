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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Без світла у Львівській області залишаються 53 населені пункти - І.Гримак

Без світла у Львівській області залишаються 53 населені пункти - І.Гримак

Київ • УНН

 • 6479 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок негоди без електропостачання у Львівській області залишилось 53 населені пункти повністю та 21 населений пункт частково. Про це розповіла заступниця голови ЛОДА Ірина Гримак, повідомляє УНН.

В перший день негоди в області працювали двадцять екіпажів патрульної поліції та Нацполіції. Однак, обласна чиновниця відзначила, що така кількість екіпажів поліції була замалою, тому кількість екіпажів збільшили.

"Вчора у Львівській області було зупинено 1200 фур, і всіх їх перевели у місця відстою", - розповіла І.Гримак.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поблизу Хмельницького водії вантажівок перекрили автотрасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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