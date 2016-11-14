Без света во Львовской области остаются 53 населенных пункта - И.Грымак
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате непогоды без электроснабжения во Львовской области осталось 53 населенных пункта полностью и 21 населенный пункт частично. Об этом рассказала заместитель главы ЛОГА Ирина Грымак, сообщает УНН.
В первый день непогоды в области работали двадцать экипажей патрульной полиции и Нацполиции. Однако, областная чиновница отметила, что такое количество экипажей полиции было недостаточным, поэтому количество экипажей увеличили.
"Вчера во Львовской области остановили 1 200 фур, и всех их перевели в места отстоя", - рассказала И.Грымак.
Напомним, как сообщал УНН, возле Хмельницкого водители грузовиков перекрыли автотрассу.