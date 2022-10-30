Берлусконі припустив, за яких умов Зеленський сяде за стіл переговорів із росією

Цитата

“Можливо, тільки якщо в певний момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю та допомогу, і якщо замість цього Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення зруйнованих війною міст. У цьому випадку Зеленський, можливо, міг би погодитися сісти за стіл переговорів”, — сказав Берлусконі.

Експрем’єр-міністр вважає, що не варто обговорювати приналежність Криму до російської федерації та провести новий референдум на Донбасі під контролем Заходу.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції", засновані на "рівноправних підходах".