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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Берлусконі припустив, за яких умов Зеленський сяде за стіл переговорів із росією

Берлусконі припустив, за яких умов Зеленський сяде за стіл переговорів із росією

Київ • УНН

 • 316112 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишній італійський прем’єр-міністр та лідер партії "Вперед, Італіє!", що входить до нинішньої урядової коаліції, Сільвіо Берлусконі вважає, що Президент України Володимир Зеленський сяде за стіл переговорів з росією лише у випадку припинення постачання зброї із Заходу в обмін на мільярди доларів для відновлення України. Про це італійський політик заявив в інтерв’ю місцевому журналісту Бруно Веспі, пише УНН.

Цитата

“Можливо, тільки якщо в певний момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю та допомогу, і якщо замість цього Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення зруйнованих війною міст. У цьому випадку Зеленський, можливо, міг би погодитися сісти за стіл переговорів”, — сказав Берлусконі.

Експрем’єр-міністр вважає, що не варто обговорювати приналежність Криму до російської федерації та провести новий референдум на Донбасі під контролем Заходу.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції", засновані на "рівноправних підходах".

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