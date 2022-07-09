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Бен Воллес відвідав українських військових на навчаннях у Британії

Бен Воллес відвідав українських військових на навчаннях у Британії

Київ • УНН

 • 191493 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, які прибули на навчання до Великої Британії. Про це інформує пресслужба уряду країни, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони відвідав українських військових цього тижня. Він зазначив, що ця навчальна програма є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних сил України в їхній боротьбі з російською агресією.

Програма є частиною незмінного зобов’язання держави у підтримці України в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення росії. Вона включає в себе понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, понад 5 тисяч одиниць протитанкової зброї NLAW та реактивних систем залпового вогню M270.

Воллес додав, що навчання відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. Навчання проведуть підрозділи 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Програма спрямована на надання новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на підготовці військовослужбовців Великої Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Уряд країни оперативно закупив автомати АК для програми, тому українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Цю ідею підтримала Уельська гвардія, яка випробувала понад 2400 таких гвинтівок протягом 17 днів, щоб переконатися, що вони готові до того, аби українці почали навчання.

Велика Британія також надала одяг та спорядження для підтримки українських солдатів.

Зокрема, видано:

Засоби індивідуального захисту, включаючи шоломи, бронежилети, засоби захисту очей, навушники, засоби захисту тазу та індивідуальні аптечки першої допомоги.
-Обмундирування та черевики польові;
- Одяг для холодної та вологої погоди;
- Додаткове обладнання, необхідне для польових умов, включаючи. пончо, спальні мішки та інструменти для закопування;
Сполучене Королівство має довгу історію підтримки України в рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 роки було підготовлено 22 тис. українських військових.

Доповнення

6 липня Воллес повідомив, що до Великої Британії прибула перша група українських військових для проходження підготовки у британських інструкторів.

Українські Національні Новини

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