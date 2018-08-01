Беллью назвав Усика феноменальним боксером

"Якщо я буду битися з Тайсоном Ф'юрі, після цього я зможу провести ще один бій, тому що я поб'ю Ф'юрі, і це буде набагато легше, ніж перемогти Усика, без тіні сумніву. Я точно розумію, що вийду на важкий, і небезпечний бій. Але я можу сказати, якщо я буду битися з Олександром Усика, це буде мій останній бій, тому що я візьму серйозну планку", - розпочав 31-річний спортсмен.

Британець вважає Усика кращим боксером, але розповів кілька причин за допомогою яких перемога дістанеться Беллью.

"Може, я вже й не той, але можу сказати вам - я виграю. Не знаю, як і коли це трапиться, але впевнений, що поб'ю його. Я хочу його пояси. Усик - феноменальний боксер, він кращий за мене. Я не відчуваю проблем, коли говорю про це вголос, але чи може Олександр перемогти мене? Ні, не може. Девід Хей і Іллунга Макабе були кращими за мене, але я їх побив. Для Усика я стану першим боксером в якого важко потрапити. Крім того, після його промахів варто чекати моїх потраплянь через які суперники падали", - додав британець.

Нагадаємо, що Беллью перерахував недоліки Усика.