Беллью назвал Усика феноменальным боксером

"Если я буду драться с Тайсоном Фьюри, после этого я смогу провести еще один бой, потому что я побью Фьюри, и это будет гораздо легче, чем победить Усика, без тени сомнения. Я точно понимаю, что выйду на тяжелый, и опасный бой. Но я могу сказать, если я буду драться с Александром Усиком, это будет мой последний бой, потому что я возьму серьезную планку", - начал 31-летний спортсмен.

Британец считает Усика лучшим боксером, но рассказал несколько причин с помощью которых победа достанется Беллью.

"Может, я уже и не тот, но могу сказать вам - я выиграю. Не знаю, как и когда это случится, но уверен, что побью его. Я хочу его пояса. Усик - феноменальный боксер, он лучше меня. Я не испытываю проблем, когда говорю об этом вслух, но может ли Александр победить меня? Нет, не может. Дэвид Хэй и Иллунга Макабэ были лучше меня, но я их побил. Для Усика я стану первым боксером в которого трудно попасть. Кроме того, после его промахов стоит ждать моих попаданий из-за которых соперники падали", - добавил британец.

Напомним, что Беллью перечислил недостатки Усика.