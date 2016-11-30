Бельгійське пиво внесли до списку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. П'ять нових елементів, зокрема культура пива в Бельгії, внесені до репрезентативного списку культурної нематеріальної спадщини людства, передає УНН з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.
"Традиції святкування Нового року, які б поєднують дванадцять країн, а також традиційні елементи, представлені Бангладеш, Бельгією, Китаєм і Кубою з сьогоднішнього дня входять до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО відповідно до рішень Комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, засідання Комітету відбудеться в Ефіопії до 2 грудня.
"Виробництво і дегустація пива є частиною живого спадщини низки громад по всій Бельгії. Культура пива грає важливу роль в повсякденному житті, а також святкування різних подій. У Бельгії, в тому числі в громадах траппістів, виробляються близько 1500 видів пива. Домашнє пиво стало особливо популярним. Пиво також використовується в громадах для приготування їжі і виготовлення таких продуктів, як промиті пивом сири. Пиво також стало невід'ємною частиною національної дієти. Традиція передається в колі сім'ї і в громадських місцях, в сусідському оточенні, в пивних, університетах і державних навчальних центрах", - сказано у повідомленні.
Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства включає елементи, що демонструють різноманітність нематеріальної спадщини і допомагають повною мірою усвідомити її важливість. Розгляд кандидатур на включення до Репрезентативного списку продовжиться в середу 30 листопада у другій половині дня і в четвер 1 грудня.
Напередодні, за даними ЮНЕСКО, до Списку елементів нематеріальної культурної спадщини, які потребують негайної охорони, було включено елементи, представлені Україною. Як зазначається, йдеться про козацькі пісні Дніпропетровської області.