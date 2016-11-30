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Бельгийское пиво внесли в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 7507 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пять новых элементов, в частности культура пива в Бельгии, внесены в репрезентативный список культурного нематериального наследия человечества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Бельгийское пиво внесли в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО

"Традиции празднования Нового года, которые сочетают двенадцать стран, а также традиционные элементы, представленные Бангладеш, Бельгией, Китаем и Кубой с сегодняшнего дня входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в соответствии с решениями Комитета по охране нематериального культурного наследия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заседание Комитета состоится в Эфиопии до 2 декабря.

"Производство и дегустация пива является частью живого наследия ряда общин по всей Бельгии. Культура пива играет важную роль в повседневной жизни, а также праздновании различных событий. В Бельгии, в том числе в общинах траппист, производятся около 1500 видов пива. Домашнее пиво стало особенно популярным. Пиво также используется в общинах для приготовления пищи и изготовления таких продуктов, как промытые пивом сыры. Пиво также стало неотъемлемой частью национальной диеты. Традиция передается в кругу семьи и в общественных местах, в соседском окружении, в пивных, университетах и государственных учебных центрах", - сказано в сообщении.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает элементы, демонстрирующие разнообразие нематериального наследия и помогают в полной мере осознать его важность. Рассмотрение кандидатур на включение в Репрезентативный список продолжится в среду 30 ноября во второй половине дня и в четверг, 1 декабря.

Накануне, по данным ЮНЕСКО, в Список элементов нематериального культурного наследия, требующих немедленной охраны, были включены элементы, представленные Украиной. Как отмечается, речь идет о казацких песнях Днепропетровской области.

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