Bayraktar оснастять ракетами проти іранських дронів

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"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncıs матимуть ракети класу "повітря-повітря" не тільки для враження безпілотників, а й інших ворожих літаків... ми проводимо наші випробування", - сказав Халук Байрактор на оборонному ярмарку в Стамбулі.

Деталі

Під час виставки SAHA Expo між турецьким гігантом з виробництва ракет Roketsan та Baykar було підписано контракт на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

"Використання на наших безпілотних літальних апаратів ракети класу "повітря-повітря" змінить правила гри", - заявив генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі.

Інтеграція таких ракет з бойовими безпілотниками Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення недорогої концепції повітряного патрулювання при усуненні таких загроз, як ударні вертольоти та дрони супротивника, включаючи дрони-камікадзе, замість використання дорогих літаків.

За словами Байрактара, камікадзе повільні, галасливі та розміщуються на малих висотах, що робить їх легкими мішенями.

Байрактар, володар державної медалі України, сказав, що його компанія сподівається зміцнити співпрацю з Києвом, включно із запуском виробництва в Україні протягом року.

Завод також вироблятиме безпілотний літальний апарат Baykar з реактивним двигуном "Kızılelma", який незабаром буде запущено, повідомив Байрактар ​​dpa.

Доповнення

Російська критика на адресу Baykar особливо посилилася після повідомлень про роль Bayraktar TB2 у допомозі Україні у потопленні флагманського ракетного крейсера "Москва" у квітні.

Повідомлялось, що сам Байрактар ​​став мішенню російської розвідки з використанням технології дипфейків.

Bayraktar TB2 набув світової популярності і став експортним хітом Baykar з 2018 року після успішних операцій у північній Сирії, Лівії, Карабаху, а останнім часом і в Україні.