Байден про стрілянину на “расистських мотивах”: Ідеї переваги білої раси немає місця у США

Цитата

“У суботу наша країна відзначила 60-ті роковини Маршу на Вашингтон – найважливішої події в нашій історії та в нашій роботі із забезпечення рівних можливостей для всіх американців”, – наголошується у заяві президента. “Але цей день пам'яті та поминання закінчився тим, що ще одна американська громада постраждала від акту насильства із застосуванням вогнепальної зброї, мабуть, спричиненої (расовою) ненавистю”.

Деталі

Президент Байден заявив, що правоохоронні органи розпочали федеральне розслідування за фактом порушення цивільних прав і розглядають цей інцидент як можливий злочин на ґрунті ненависті та акт внутрішнього насильницького екстремізму.

“Ми повинні чітко та рішуче заявити, що ідеї переваги білої раси немає місця в Америці”, – наголосив Байден. “Ми повинні відкинути життя в країні, де афроамериканські сім'ї, що йдуть до магазину, або афроамериканські учні, які йдуть до школи, живуть у страху бути застреленими через колір шкіри. Ненависть не повинна мати безпечного притулку. Мовчання – це співучасть, і ми не повинні мовчати”, - додав президент.

Доповнення

Білий чоловік у масці відкрив вогонь зі зброї, на якій було зображено свастику. Стрілянина сталась у магазині Dollar General, в районі, де проживають переважно афроамериканці.

Внаслідок нападу загинули двоє чоловіків та одна жінка.

Раніше злочинець виступав із расистськими заявами, тому злочин вважають здійсненим на “расистських мотивах”. Юнак, який вбив трьох людей, наклав на себе руки на місці злочину.