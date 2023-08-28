Байден о стрельбе на "расистских мотивах": Идее превосходства белой расы нет места в США

Цитата

“В субботу наша страна отметила 60-ю годовщину Марша на Вашингтон – важнейшего события в нашей истории и в нашей работе по обеспечению равных возможностей для всех американцев”, – отмечается в заявлении президента. “Но этот день памяти и поминовения закончился тем, что еще одна американская община пострадала от акта насилия с применением огнестрельного оружия, по-видимому, вызванного (расовой) ненавистью”.

Детали

Президент Байден заявил, что правоохранительные органы начали федеральное расследование по факту нарушения гражданских прав и рассматривают этот инцидент как возможное преступление на почве ненависти и акт внутреннего насильственного экстремизма.

“Мы должны четко и решительно заявить, что идее превосходства белой расы нет места в Америке”, – подчеркнул Байден. “Мы должны отбросить жизнь в стране, где афроамериканские семьи, идущие в магазин, или афроамериканские ученики, идущие в школу, живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи. Ненависть не должна иметь безопасного убежища. Молчание – это соучастие, и мы не должны молчать”, - добавил президент.

Дополнение

Белый мужчина в маске открыл огонь из оружия, на котором была изображена свастика. Стрельба произошла в магазине Dollar General, в районе, где проживают преимущественно афроамериканцы.

В результате нападения погибли двое мужчин и одна женщина.

Ранее преступник выступал с расистскими заявлениями, поэтому преступление считается совершенным по “расистским мотивам”. Юноша, убивший трех человек, покончил с собой на месте преступления.