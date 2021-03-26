Байден і лідери ЄС домовилися захищати демократію і верховенство закону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський Союз і Сполучені Штати повинні разом захищати глобальну безпеку, демократію і стабільність. Про це заявив у четвер президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту ЄС, до якого приєднався президент США Джо Байден, передає УНН з посиланням на Reuters і пресслужбу Білого дому.
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"Ми бачимо, що ці цінності демократії і верховенства закону знову піддаються тиску, існують загрози, внутрішні та зовнішні загрози... І більш ніж коли-небудь зараз Сполучені Штати і Європейський Союз несуть відповідальність за прийдешні покоління", - сказав Мішель на пресконференції після саміту.
Деталі
Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, провів перші спільні переговори з лідерами всіх 27 держав-членів ЄС.
Як повідомляє Білий дім, на зустрічі Байден підтвердив свою прихильність активізації відносин між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Він повідомив, що сильний Євросоюз відповідає інтересам США, відзначивши спільні демократичні цінності і найбільше в світі торговельне та інвестиційне партнерство.
Байден також висловив бажання працювати разом з ЄС над спільними зовнішньополітичними інтересами, включаючи Китай і Росію, повідомляє Білий дім. Окрім того, він наголосив на необхідності продовження взаємодії США і ЄС щодо Туреччини, Південного Кавказу, Східної Європи і Західних Балкан.
Доповнення
Напередодні Байден дав свою першу пресконференцію на посаді президента США, де оголосив, що збирається балотуватися на другий термін.