Батя, я стараюсь. Огляд подій за 21-26 листопада

Допит було перенесено, адже активісти “Правого сектору” та Автомайдану заблокували будівлю Лук’янівського СІЗО, звідки до Святошинського районного суду Києва на засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану не були доставленні “беркутівці”. Ця новина затьмарила усі інформприводи світу: і святкування третьої річниці Революції Гідності, і День пам’яті жертв Голодомору, і смерть лідера кубинської революції Фіделя Кастро.

Але все по порядку.

Допит “легітимного” мав відбутися у режимі відеоконференції в п’ятницю, 25 листопада, о 13:00. Віктора Януковича мали допитати за епізодом про дії п’яти співробітників спецроти “Беркут” на Євромайдані. Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру і Олега Янішевського підозрюють у розстрілі учасників Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Справу було об’єднано зі справою екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Слідчі встановили причетність спецроти київського "Беркута" до розстрілів 48 протестувальників і заподіяння вогнепальних поранень 80 протестувальників 20 лютого.

Перед початком засідання Святошинського районного суду в Києві активісти “Правого сектору” та їхні поплічники влаштували акцію протесту під будівлею Київського слідчого ізолятора. Хлопці протестували і “беркутівців”, яких утримували у СІЗО, не привезли на засідання суду, аби ті взяли участь у допиті В.Януковича.

“Смисл ситуації в тому, що "під шумок“ сьогоднішнього засідання у нас була інформація, що цю п’ятріку екс-беркутівців хочуть відпустити. А наше завдання було не зірвати прес-конференцію Януковича, чи допомагати прес-конференції Януковича. Наше завдання полягає в тому, щоб убивці Небесної сотні не вийшли на волю”, — повідомив у коментарі УНН речник “Правого сектору” Артем Скоропадський.

“Тому що ми бачимо, що всі три роки, які минули з часів революційних подій, ніхто, ні вище керівництво "Беркута“, ні середнє керівництво, ні виконавці — досі ніхто не покараний”, — додав він.

Дії “правосеків” принесли свої плоди: Святошинський райсуд переніс засідання та допит В.Януковича на понеділок, 28 листопада. Сам В.Янукович наполягав на тому, щоб його допитали саме у п’ятницю — мовляв, російський суд доклав багато зусиль, аби влаштувати відеодопит, і тому переносити його — незручно, некрасиво та й взагалі. Та й “батя” старався, ну.

Щодо старань трохи пізніше з’явилася інформація про безпрецедентні заходи безпеки, яких було вжито у зв’язку з участю екс-президента України Віктора Януковича в засіданні суду. Як повідомили журналісти, акредитовані на подію, центр Ростова-на-Дону був з ранку перегороджений даішниками, жителі скаржилися на перекриті вулиці і пробки, а будівля суду на момент перебування в ньому В.Януковича була під посиленою охороною російських правоохоронців і федеральної служби охорони.

Вочевидь, саме подібні приготування не дозволили Росії скасувати ще один захід — прес-конференцію Віктора Януковича. Її “батя” мав дати за підсумками допиту, але через те, що допит не відбувся, зустріч президента-втікача із журналістами перетворилася на його бенефіс.

В.Янукович говорив. Про те, що затягування його допиту є навмисним рішенням, а за блокування засідання суду стоять люди, причетні до злочинів на Майдані. Про те, що про нього напишуть у підручниках з історії. Про те, що вивіз з України тільки “ручну поклажу”. Про те, що найбільшою помилкою було те, що він не ввів військовий стан в Києві взимку 2014-го. Про те, що “не дуже добре, що Крим був відділений від України”. Про те, що тримає зв’язок зі своїми прихильниками в Україні. Про те, що не фінансує Донбас і що мріє, аби на Донбасі швидше закінчилася війна. Говорив, що Донбас має лишитись у складі України, але водночас виступив за широку автономію регіону.

Під кінець він анонсував ще одну свою прес-конференцію, а от те, які свідчення він надаватиме 28 листопада, він вирішив не розголошувати.

Тож не перемикайтеся, друзі. “Батя” старається.