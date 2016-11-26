Батя, я стараюсь. Обзор событий за 21-26 ноября

Допрос был перенесен, ведь активисты "Правого сектора" и Автомайдана заблокировали здание Лукьяновского СИЗО, откуда в Святошинский районный суд Киева на заседание по делу убийства людей во время Евромайдана не были доставлены "беркутовцы". Эта новость затмила все информповоды мира: и празднование третьей годовщины Революции Достоинства и День памяти жертв Голодомора, и смерть лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Но все по порядку.

Допрос "легитимного" должен был состояться в режиме видеоконференции в пятницу, 25 ноября, в 13:00. Виктора Януковича должны были допросить по эпизоду о действиях пяти сотрудников спецроты "Беркут" на Евромайдане. Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского подозревают в расстреле участников Евромайдана на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 г. Дело было объединено с делом экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля.

Перед началом заседания Святошинского районного суда в Киеве активисты "Правого сектора" и их приспешники устроили акцию протеста под зданием Киевского следственного изолятора. Ребята протестовали и "беркутовцев", содержавшихся в СИЗО, не привезли на заседание суда, чтобы те приняли участие в допросе В.Януковича.

"Смысл ситуации в том, что "под шумок" сегодняшнего заседания у нас была информация, что эту пятерку экс-беркутовцев хотят отпустить. А наша задача была не сорвать пресс-конференцию Януковича, или помогать пресс-конференции Януковича. Наша задача состоит в том, чтобы убийцы Небесной сотни не вышли на свободу", - сообщил в комментарии УНН спикер пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский.

"Потому что мы видим, что все три года, которые прошли со времен революционных событий, никто, ни высшее руководство "Беркута", ни среднее руководство, ни исполнители - до сих пор никто не наказаны", - добавил он.

Действия "правосеков" принесли свои плоды: Святошинский райсуд перенес заседание и допрос В.Януковича на понедельник, 28 ноября. Сам В.Янукович настаивал на том, чтобы его допросили именно в пятницу - мол, российский суд приложил много усилий, чтобы устроить видеодопрос, и поэтому переносить его - неудобно, некрасиво и вообще. И "батя" старался, ну.

Относительно стараний чуть позже появилась информация о беспрецедентных мерах безопасности, принятых в связи с участием экс-президента Украины Виктора Януковича в заседании суда. Как сообщили журналисты, аккредитованные на событие, центр Ростова-на-Дону был с утра перегорожен гаишниками, жители жаловались на перекрытые улицы и пробки, а здание суда на момент пребывания в нем В.Януковича было под усиленной охраной российских правоохранителей и федеральной службы охраны.

Очевидно, именно подобные приготовления не позволили России отменить еще одно мероприятие - пресс-конференцию Виктора Януковича. Ее "батя" должен дать по итогам допроса, но потому, что допрос не состоялся, встреча беглого президента с журналистами превратилась в его бенефис.

В.Янукович говорил. О том, что затягивание его допроса является намеренным решением, а за блокированием заседания суда стоят люди, причастные к преступлениям на Майдане. О том, что о нем напишут в учебниках по истории. О том, что вывез из Украины только "ручную кладь". О том, что самой большой ошибкой было то, что он не ввел военное положение в Киеве зимой 2014-го. О том, что "не очень хорошо, что Крым был отделен от Украины". О том, что держит связь со своими сторонниками в Украине. О том, что не финансирует Донбасс и мечтает, чтобы на Донбассе скорее закончилась война. Говорил, что Донбасс должен остаться в составе Украины, но в то же время выступил за широкую автономию региона.

Под конец он анонсировал еще одну свою пресс-конференцию, а вот то, какие показания он будет давать 28 ноября, он решил не разглашать.

Поэтому не переключайтесь, друзья. "Батя" старается.