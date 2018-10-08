Батько Нурмагомедова про бійку після бою з Макгрегором: сина спровокували

"Тренер з команди Макгрегора постійно викладав фотографію, що у руці Хабіба вино, випиває, розливає, у такому кольорі представляв його. Він ображав нашу сім'ю, наші цінності, нашу релігію. Я Хабіба просив нікого не чіпати, ні з ким не зв'язуватися, у тебе є суперник, сконцентруйся на ньому і все. Коли Хабіб схопив задушливим прийомом Макгрегора, глянув на тренерський штаб, та людина почала його ображати, і потім Хабіб перелетів через октагон, це неприпустимо, небажано", - сказав Нурмагомедов-старший.

У неділю Нурмагомедов здобув перемогу над Макгрегором на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) 229 в Лас-Вегасі і захистив титул чемпіона у легкій вазі. Після бою сталася бійка між представниками обох команд, включаючи самого Нурмагомедова. Одним із затриманих поліцією став член команди Нурмагомедова Еседулла Еміргаєв. Пізніше поліція відпустила затриманих.

Нагадаємо, очільник UFC Дейна Вайт після інциденту повідомив, що Нурмагомедов може бути позбавлений чемпіонського пояса, а також, що росіянин не отримає гонорар за бій у 2 млн доларів до кінця розслідування того, що сталося.