Батькам роз'яснили, яка довідка потрібна для зарахування дитини у садочок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Для зарахування дитини до дитячого садочка достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина. Про це йдеться у відповідному листі Міністерству освіти і науки від Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
"Згідно з новим листом МОЗ, відтепер для вступу дитини до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина. Для вступу дитини до школи батьки надають довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд (форма № 086-1/о)", - йдеться у листі.
У довідці має бути вказано ім'я, прізвище та по батькові дитини, дата народження, місце проживання, інформація про стан здоров'я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.
Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Якщо ж батьки або законні представники вирішать не вказувати в довідці діагноз дитини, то лікар зазначає застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру.
Нагадаємо, в березні Міністерство охорони здоров'я видало наказ про скасування низки медичних форм через їхню застарілість та незручність для лікарів.