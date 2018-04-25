Родителям разъяснили, какая справка нужна для зачисления ребенка в садик

"Согласно новым письмом МЗ, отныне для поступления ребенка в детсад не нужно предоставлять медицинскую справку особой формы - достаточно справки от педиатра или семейного врача, у которого наблюдается ребенок. Для поступления ребенка в школу родители предоставляют справку от врача, что ребенок прошел профилактический осмотр (форма № 086-1 / о)", - говорится в письме.

В справке должно быть указано имя, фамилия и отчество ребенка, дата рождения, место проживания, информация о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения заведения дошкольного образования.

Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Если же родители или законные представители решат не указывать в справке диагноз ребенка, то врач отмечает предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

Напомним, в марте Министерство здравоохранения издало приказ об отмене ряда медицинских форм из-за их устарелости и неудобство для врачей.