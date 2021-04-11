Баскетбольний клуб українців пробився до фіналу Єврокубку ФІБА

Деталі

Французька команда в другому матчі перемогла іспанську “Гран Канарію” завдяки точному кидку під сирену у виконанні Боба Грея — 76:74. “Монегаски” взяли верх в серії до двох перемог. Перша гра закінчилася із результатом 82:77.

Варто відзначити, що другим тренером в французькому клубі працює колишній гравець збірної України Сергій Гладир. До цього він п’ять років провів в складі “Монако” в якості гравця. Президент клубу — також українець Сергій Дядечко, який свого часу володів БК “Донецьк”. Головний тренер — чорногорець Звєздан Мітровіч, який 12 років пропрацював в Україні з “Хіміком”, “Кривбасом”, “Будівельником” і “Азовмашем”.

Примтіно, що одним з арбітрів поєдинку був українець Микола Амбросов.

Доповнення

Другий фіналіст турніру визначиться в парі “Віртус” (Італія) — “Унікс” (Росія). Вирішальний матч відбудеться 14 квітня.