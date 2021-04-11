Баскетбольный клуб украинца пробился в финал Еврокубка ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. БК "Монако" стал первым финалистом баскетбольного Еврокубка ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Французская команда во втором матче победила испанскую “Гран Канария” благодаря точному броску под сирену в исполнении Боба Грея — 76:74. “Монегаски” взяли верх в серии до двух побед. Первая игра закончилась с результатом 82:77.
Стоит отметить, что вторым тренером во французском клубе работает бывший игрок сборной Украины Сергей Гладырь. До этого он пять лет провел в составе “Монако” в качестве игрока. Президент клуба — также украинец Сергей Дядечко, который в свое время владел БК “Донецк”. Главный тренер — черногорец Звездан Митрович который 12 лет проработал в Украине с “Химиком”, “Кривбассом”, “Будивельником” и “Азовмаш”.
Примечательно, что одним из арбитров поединка был украинец Николай Амбросов.
Дополнение
Второй финалист турнира определится в паре “Виртус” (Италия) — “Уникс” (Россия). Решающий матч состоится 14 апреля.