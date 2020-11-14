Баскетболістка збірної України встановила рекорд відбору на чемпіонаті Європи

В матчі третього туру кваліфікації проти команди Фінляндії (84:66) Любінець зробила 6 блок-шотів, що є найкращим індивідуальним показником турніру.

На другому місці в індивідуальному рейтингу кваліфікації шведка Аманда Зауї (5 блок-шотів), на третій позиції відразу три гравчині, у яких по 4 блоки.

Зазначимо, що наша центрова, вийшовши у старті, відіграла 35 хвилин, набрала 19 очок (7/14 двоочкових, 5/6 штрафних), зробила 6 підбирань (1 у нападі), 1 передачу, 1 перехоплення та 6 блок-шотів. Її рейтинг ефективності в третій грі в кар’єрі у складі національної збірної становив 25 балів.

Нагадаємо, український центровий встановив кілька рекордів у результативній грі за “Барселону”.