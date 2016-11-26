Баскетболісти "Кривбаса" перемогли "Дніпро" у центральній грі Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Чемпіонат України з баскетболу Суперліга Парі-Матч продовжилася двома баталіями центральною із яких стало протистояння “Кривбаса” та “Дніпра”, передає УНН з посиланням на прес-службу БК “Дніпро”.
У Кривому Рогу господарі зробили гандикап в 18 очок за підсумком першої половини гри — 46:29. Наступних 20 хвилин гостям не вистачило аби наздогнати конкурентів — баскетболісти “Дніпра” відіграли лише 6 очок — 82:70.
Найрезультативніші гравці:
“Кривбас”: Липовцев — 21 очко, 7 підбирань, 4 передачі, 2 перехоплення; Бояркін — 19 очок, 2 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення; Тихонов — 13 очок, 11 підбирань, 3 перехоплення.
“Дніпро”: Тимофеєнко — 18 очок, 5 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення; Мішула — 14 очок, 4 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення.
Зазначимо, що запорукою перемоги “Кривбасу” стала краща реалізація кидків з гри — 53 проти 46 та дальніх кидків — 35 проти 28.
Нагадаємо, що наступний поєдинок криворіжці зіграють також вдома — 27 листопада проти “Запоріжжя-ZOG”. “Дніпро” того ж дня зіграє в Миколаєві.
Додамо також, в іншому протистоянні ігрового вечору “Миколаїв” обіграв “Запоріжжя-ZOG” 70:67.