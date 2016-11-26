Баскетболисты "Кривбасса" победили "Днепр" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч

В Кривом Роге хозяева сделали гандикап в 18 очков по итогам первой половины игры - 46:29. Следующие 20 минут гостям не хватило, чтобы догнать конкурентов - баскетболисты "Днепра" сыграли всего 6 очков - 82:70.

Результативные игроки:

"Кривбасс": Липовцев - 21 очко, 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата; Бояркин - 19 очков, 2 подбора, 7 передач, 2 перехвата; Тихонов - 13 очков, 11 подборов, 3 перехвата.

"Днепр": Тимофеенко - 18 очков, 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата; Мишула - 14 очков, 4 подбора, 6 передач, 1 перехват.

Отметим, что залогом победы "Кривбасса" стала лучше реализация бросков с игры - 53 против 46 и дальних бросков - 35 против 28.

Напомним, что следующий поединок криворожане сыграют также дома - 27 ноября против "Запорожье-ZOG". "Днепр" в тот же день сыграет в Николаеве.

Добавим также, в другом противостоянии игрового вечера "Николаев" обыграл "Запорожье-ZOG" 70:67.