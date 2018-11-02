Баскетболіста "Черкаських Мавп" обрано в символічну збірну туру Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За підсумками третього ігрового туру групового етапу Кубка Європи ФІБА американський форвард “Черкаських Мавп” Кріс Коуклі ввійшов у символічну збірну, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
В останньому матчі проти румунського “Стяуа” легіонер з лави запасних став найрезультативнішим на майданчику — 26 очок, 10 підбирань. Це перший дабл-дабл “Черкаських Мавп” у Кубку Європи ФІБА поточного сезону.
До п’ятірки кращих виконавців туру також потрапили: Кешун Шеррілл з “Нью Хероес Ден Бош”, Кріс Річард з “Ораді”, “Тобін Карбері з “Баккен Біарс” і Тре Маклін з “Автодору”.
Нагадаємо, що черкасці здобули першу перемогу на груповому етапі змагань, здолавши “Стяуа” — 90:64.