Баскетболист "Черкасских Мавп" избран в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По итогам третьего игрового тура группового этапа Кубка Европы ФИБА американский форвард “Черкасских Мавп” Крис Коукли вошел в символическую сборную, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В последнем матче против румынского “Стяуа” легионер со скамейки запасных стал самым на площадке — 26 очков, 10 подборов. Это первый дабл-дабл “Черкасских Мавп” в Кубке Европы ФИБА текущего сезона.
В пятерку лучших исполнителей тура также попали: Кешун Шеррилл с “Нью Хероес Ден Бош”, Крис Ричард с “Орадя”, “Тобин карбер с “Баккен Биарс” и Тре Маклин из “Автодора”.
Напомним, что черкащане одержали первую победу на групповом этапе соревнований, одолев “Стяуа” — 90:64.